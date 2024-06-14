Пешие походы стали самым популярным направлением активного туризма в России

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Группа компаний Б1 при поддержке Русского географического общества (РГО), а также при участии Минспорта России и Минобрнауки России представили результаты нового исследования "Тропы России: потенциал развития пешеходных путешествий", посвященного анализу вовлеченности россиян в активный туризм и походы. Презентация состоялась в рамках туристического форума "Путешествуй!" на выставке "Россия" на ВДНХ.

© пресс-служба АСИ

Опрос проводился в феврале-марте этого года, в нем приняли участие порядка девяти тысяч человек. Исследование показало мнение россиян, увлекающихся активным туризмом, включая путешествия пешком, верхом, на велосипеде или беговых лыжах, сплавы на байдарках, катание на сноуборде или горных лыжах, занятия альпинизмом и горные походы.

"Стратегия развития троп как значимого туристического ресурса неразрывно связана с анализом предпочтений потребителей. Четкое понимание запроса позволяет проектировщикам создавать востребованные туристические продукты и сервисы, максимально удобные для всех. В нашем исследовании подробно представлены запросы целевых аудиторий по навигации и обустройству мест отдыха, выявлены потребности в развитии цифровых сервисов и специализированном туристическом оборудовании, а также зафиксированы пожелания к логистике. Результаты опроса будут полезны не только командам региональных и муниципальных администраций, заинтересованным в разработке и реализации троп, но и туроператорам, инструкторам и проводникам, стремящимся повысить качество своего обслуживания", - отметила директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.



Опрос позволил проанализировать профиль туриста, заинтересованного в различных путешествиях, и понять, насколько путешествия по туристическим тропам привлекают население.

Согласно исследованию, 69 % респондентов увлекаются пешими походами. Сильнее всего их привлекают несложные походы на полный день, об этом заявили 48 % опрошенных. При подготовке и планировании похода большинство полагаются на личный опыт (49 %) или советы друзей (43 %) и редко обращаются в специализированные туристические клубы (7 %). Значительная доля участников опроса (78%) использует автомобиль для того, чтобы добраться до туристической тропы.

Наиболее важными источниками информации в походе являются указатели и информационные стенды (68 %). Также во время похода большинство туристов используют цифровые устройства для навигации (88 %). Однако зачастую у них возникают проблемы со связью из-за плохого качества сигнала. Привлекательность туристических троп зависит от того, насколько хорошо они оборудованы объектами инфраструктуры, обеспечивают качественную связь и предоставляют туристам необходимую информацию. Кроме того, 57 % путешествующих по тропам воспользовались бы доступом к сети интернет (WI-FI), сервисом зарядки телефонов и других гаджетов, а также мобильным приложением с информацией о маршруте.

Туристы пока слабо организованы и не очень хорошо информированы о возможностях по подготовке и получению специальных навыков. Участники исследования не готовы тратить значительные суммы на походы по туристическим тропам (80 %) и предпочитают путешествовать налегке без использования специального снаряжения (41 %). В то же время предпочтения, связанные с видом отдыха и готовностью тратить значительные суммы на него, зависят от возрастной группы. В целом, молодые люди (18-24 года) и туристы старшего возраста (старше 64 лет) путешествуют реже, чем респонденты среднего возраста.

"Активный туризм и, в частности, пешеходное перемещение по тропам популярно во всем мире, и наша страна не исключение, однако для сохранения мотивации путешественников необходима вовлеченность бизнеса и государства. Надеемся, что наше исследование будет полезным как для туристов, выбирающих свой маршрут, так и для предпринимателей, планирующих инвестиции в развитие этого вида туристического бизнеса", - рассказала Ольга Архангельская, партнер Группы компаний Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям.



Напомним, что в прошлом году на форуме "Сильные идеи для нового времени" Александр Железняк представил главе государства инициативу по развитию в стране системы туркружков и возрождению турмаршуртов, действовавших в СССР. По итогам форума Владимир Путин поручил Правительству совместно с АСИ разработать комплекс мер по развитию активного туризма.

АСИ реализует масштабную программу по обустройству сети национальных туристических троп. Ее цель - создание условий для безопасного активного туризма на природе, доступного для широкого круга граждан с различным уровнем дохода. Она включает в себя совершенствование законодательства, разработку методических рекомендаций и образовательной программы для регионов.