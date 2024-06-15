РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных

Кроме того, на бланке проездного документа появится мини-инструкция для пассажиров с питомцами.

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О нововведениях сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

«Мы берём на себя обязательство оформлять билеты на всех животных. Раньше, например, при покупке полного купе большая собака могла перевозиться без оформления билета. Теперь у каждого животного, которое едет в поездах, будет билет», — заявил Колесников в интервью РЖД-ТВ.



Он напомнил, что в приложении РЖД на Android при покупке билета есть возможность указать некоторые характеристики перевозимого животного.