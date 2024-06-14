Россияне рассказали, как часто посещают достопримечательности своего региона

53% россиян признались, что ни разу не посещали достопримечательности своего региона, а 9% делают это от трех до пяти раз в год.

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При этом почти каждый пятый старается больше читать о своём регионе, и почти столько же даже готовы к тому, что налог на восстановление памятников архитектуры будет включен в стоимость железнодорожных и авиабилетов.

Как пишет gazetametro.ru, больше половины наших граждан по памяти могут назвать максимум три достопримечательности, а 33% смогли вспомнить только одну. Большая часть участников опроса испытала гордость, радость или любопытство, узнав, что в их регионе есть важные памятники архитектуры.