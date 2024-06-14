Екатеринбург прорекламировали на туристическом форуме «Путешествуй!»

На всероссийском форуме «Путешествуй!» представили туристический потенциал Екатеринбурга. Глава администрации города Алексей Орлов сообщил ключевые цифры по этому направлению в своем телеграм-канале.

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Градоначальник подчеркнул, что наблюдается положительная динамика: в 2022 году город посетили с туристическими целями 1,4 миллиона человек, а в год празднования 300-летия — более 1,7 миллиона. Ожидается, что в этом году турпоток станет ещё больше.

С января по апрель Екатеринбург принял 591,5 тысячи туристов, и их количество увеличилось от 33 % до 67 % по сравнению с предыдущим годом.

Индустрия гостеприимства Екатеринбурга имеет большой потенциал. Международный аэропорт Кольцово обслужил почти 7,4 миллиона пассажиров за прошлый год, что является рекордом для воздушной гавани Урала. Месячный турпоток составляет более 200 тысяч гостей, и для них доступны разнообразные варианты размещения, кафе, рестораны, музеи, арт-пространства и богатая событийная программа.

Летом в Екатеринбурге проходят фестивали, ярмарки, выставки, форумы и спортивные соревнования. Туризм играет важную роль в экономике города, стимулируя развитие города, его имиджа, торговли и локальных брендов, а также культурно-досуговой сферы.

«Мы осознаём, что останавливаться на достигнутом нельзя, и впереди ещё много работы и идей, которые требуют реализации», – подытожил Орлов.



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