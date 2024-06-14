Azimut Hotels готовится к запуску бренда пятизвездочных отелей Libra

В условиях растущего спроса на качественное размещение одна из крупных гостиничных компаний Azimut Hotels запускает в России бренд пятизвездочных отелей Libra, сообщает «Коммерсантъ».

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По словам владельца Azimut Hotels Александра Клячина, компания уже заключила контракты на два объекта, в том числе на управление отелем в центре Нижнего Новгорода. В целом пятизвездочные отели Libra на 120–250 номеров планируют размещать в центре города, за городом или на курортах.

В настоящее время в России действует 31,5 тыс. гостиниц и отелей (1,1 млн номеров), из них сертифицировано 18 тыс. объектов. При этом качественное гостиничное предложение составляет всего 1,02 тыс. объектов на 143 тыс. номеров, 22 % из них — в категории «пять звезд». Однако сейчас рынок отельеров оживился после периода стабильности в 2017–2023 годах. В частности, только в этом году в стране готовятся ввести 8,5 тыс. качественных номеров — на 22 % больше, чем в 2023-м.

Тем не менее пока что спрос на высокий уровень обслуживания превышает предложение, что приводит к росту цен. Например, стоимость пятизвездочных номеров в Москве в I квартале 2024 года составила 15,6 тыс. руб. (рост на 37 % год к году).

Что касается открытия пятизвездочного отеля Libra в Нижнем Новгороде, эксперты «Ъ» считают идею спорной. Так, качественный номерной фонд города — 1,6 тыс. номеров, при этом две гостиницы на 240 человек входят в категорию «пять звезд». Как правило, для городов-миллионников достаточно одного-четырех подобных учреждений. К тому же срок окупаемости пятизвездных отелей — около 25–30 лет, тогда как трехзвездочных — 8–10 лет.