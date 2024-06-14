Туристы из ХМАО возмущены высокими ценами в Тюмени

Гости города уверены, что это нужно только для заработка, а не отдыха людей.

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Туристы из ХМАО рассказали журналистам издания URA.RU о своем недовольстве высокими ценами на услугу в парке культуры и отдыха в Тюмени. Они заявили, что аттракционы по своей стоимости ничем не уступают таким курортным регионам, как Краснодарский край.

Мороженое продают не меньше, чем за 200 рублей, а билеты на аттракционы и вовсе заоблачные. Посетители констатируют, что кто-то, конечно, на этом зарабатывает свои миллионы, но комфортный отдых туристов ему безразличен.

Некоторые из опрошенных туристов шутят, что, увидев эти цены, они поняли: «Отпуск для нас настал раньше запланированного срока». Отмечается, что цены на аттракционы повысили 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что туристы и жители Сочи возмутились, что на крупнейших пляжах города не осталось ни одного бесплатного туалета.

Ранее стало известно, что Чувашия стала одним из лидеров в стране по развитию промышленного туризма.