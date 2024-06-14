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Купальный сезон – 2024: где можно и нельзя плавать в Нижнем Новгороде

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области назвали места, где купаться в 2024 году опасно. Где в областной столице можно охладиться в жару – читайте в материале «ФедералПресс».

Где можно и нельзя плавать в Нижнем Новгороде
© РИА Новости
«Не рекомендуется купаться на следующих пляжах: Березовая роща озера Сортировочное, озера Больничное и Мещерское в Канавинском районе, пляж по ул. Мокроусова озера Светлоярское, озера Лунское и Пестичное в Сормовском районе», – отметили в ведомстве.

Водоемы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам. Если показатели превышают допустимые значения, то зона рекреации попадает под запрет для купания. На протяжении лета список безопасных мест меняется.

Где купаться в Нижнем Новгороде

По данным на 14 июня, нижегородцы все еще могут насладиться водными процедурами на следующих водоемах:

Автозаводский район

  • озеро второй очереди Парка культуры (проспект Молодежный);
  • озеро первой очереди Парка культуры (улица Смирнова).
  • Ленинский район
  • Озеро Силикатное.

Канавинский район

  • Озеро Сортировочное (улица Архангельская).
  • Сормовский район
  • Озеро Светлоярское (улица Гаугеля).

Приокский район

Верхнее озеро на Щелоковском хуторе.

Нижегородский район

Третье озеро на Щелоковском хуторе.

Где можно купаться в Нижегородской области

  • Озеро Юрасовское, Бор;
  • Озеро Верхнее, Семенов;
  • Верхний пруд «Беленький песочек», Выкса;
  • Верхний пруд, ул. М. Горького, Выкса;
  • Верхний пруд, ул. Верхнепрудная, Выкса;
  • Река Волга, Лысково.

Нижний Новгород славится своими реками. Купаться на Волге можно далеко не везде, а вот отправиться на прогулку по великой реке – легко. Советуем прочитать материал «ФедералПресс» о круизах в областной столице.

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