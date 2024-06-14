Где можно и нельзя плавать в Нижнем Новгороде

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области назвали места, где купаться в 2024 году опасно. Где в областной столице можно охладиться в жару – читайте в материале «ФедералПресс».

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«Не рекомендуется купаться на следующих пляжах: Березовая роща озера Сортировочное, озера Больничное и Мещерское в Канавинском районе, пляж по ул. Мокроусова озера Светлоярское, озера Лунское и Пестичное в Сормовском районе», – отметили в ведомстве.



Водоемы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам. Если показатели превышают допустимые значения, то зона рекреации попадает под запрет для купания. На протяжении лета список безопасных мест меняется.

Где купаться в Нижнем Новгороде

По данным на 14 июня, нижегородцы все еще могут насладиться водными процедурами на следующих водоемах:

Автозаводский район

озеро второй очереди Парка культуры (проспект Молодежный);

озеро первой очереди Парка культуры (улица Смирнова).

Ленинский район

Озеро Силикатное.

Канавинский район

Озеро Сортировочное (улица Архангельская).

Сормовский район

Озеро Светлоярское (улица Гаугеля).

Приокский район

Верхнее озеро на Щелоковском хуторе.

Нижегородский район

Третье озеро на Щелоковском хуторе.

Где можно купаться в Нижегородской области

Озеро Юрасовское, Бор;

Озеро Верхнее, Семенов;

Верхний пруд «Беленький песочек», Выкса;

Верхний пруд, ул. М. Горького, Выкса;

Верхний пруд, ул. Верхнепрудная, Выкса;

Река Волга, Лысково.

Нижний Новгород славится своими реками. Купаться на Волге можно далеко не везде, а вот отправиться на прогулку по великой реке – легко. Советуем прочитать материал «ФедералПресс» о круизах в областной столице.