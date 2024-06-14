Купальный сезон – 2024: где можно и нельзя плавать в Нижнем Новгороде
В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области назвали места, где купаться в 2024 году опасно. Где в областной столице можно охладиться в жару – читайте в материале «ФедералПресс».
«Не рекомендуется купаться на следующих пляжах: Березовая роща озера Сортировочное, озера Больничное и Мещерское в Канавинском районе, пляж по ул. Мокроусова озера Светлоярское, озера Лунское и Пестичное в Сормовском районе», – отметили в ведомстве.
Водоемы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам. Если показатели превышают допустимые значения, то зона рекреации попадает под запрет для купания. На протяжении лета список безопасных мест меняется.
Где купаться в Нижнем Новгороде
По данным на 14 июня, нижегородцы все еще могут насладиться водными процедурами на следующих водоемах:
Автозаводский район
- озеро второй очереди Парка культуры (проспект Молодежный);
- озеро первой очереди Парка культуры (улица Смирнова).
- Ленинский район
- Озеро Силикатное.
Канавинский район
- Озеро Сортировочное (улица Архангельская).
- Сормовский район
- Озеро Светлоярское (улица Гаугеля).
Приокский район
Верхнее озеро на Щелоковском хуторе.
Нижегородский район
Третье озеро на Щелоковском хуторе.
Где можно купаться в Нижегородской области
- Озеро Юрасовское, Бор;
- Озеро Верхнее, Семенов;
- Верхний пруд «Беленький песочек», Выкса;
- Верхний пруд, ул. М. Горького, Выкса;
- Верхний пруд, ул. Верхнепрудная, Выкса;
- Река Волга, Лысково.
Нижний Новгород славится своими реками. Купаться на Волге можно далеко не везде, а вот отправиться на прогулку по великой реке – легко. Советуем прочитать материал «ФедералПресс» о круизах в областной столице.