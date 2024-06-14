На Камчатке построят базу отдыха за 1 млрд рублей

Новый резидент ТОР «Камчатка» компания «Перекресток» построит базу отдыха за 1 млрд рублей. Сдать объект на территории рекреационного комплекса «Зеленовские озерки» в Елизовском районе планируют в 2028 году.

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Как сообщили EastRussia в пресс-службе КРДВ, на 12 гектарах будут построены 59 гостевых домов с мини-бассейнами с термальной водой и четырехзвездочную гостиницу на 50 номеров. Проектом также предусмотрены ресторан с летней террасой на 100 посадочных мест и бар, аква-зона, детская площадка и парковка. На территории с прогулочными дорожками оборудуют парковую зону и площадку для занятий спортом.

Как отметил директор КРДВ Камчатка Сергей Москалев, в сфере туризма резиденты ТОР и СПВ в крае реализуют 66 проектов. В целом идет реализация 280 проектов. Бизнес фактически вложил в экономику региона 88,3 млрд рублей и создал рабочие места для десяти тыс. жителей региона.