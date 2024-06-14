Назван топ достопримечательностей Астраханской области

Астраханский кремль, дельта Волги, производство и дегустация икры вошли в топ достопримечательностей в Астраханской области. При этом первой по популярности причиной целенаправленных путешествий в регион в 2023 году стала рыбалка, сообщили в компании VK.

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"VK Predict и Profi Travel провели исследование туризма в Астраханской области в 2023 году. <…> По результатам опросов туристических компаний из других регионов России, 46% еще не продавали туры в Астраханскую область, но присматриваются к направлению. По мнению специалистов, в топе достопримечательностей - Астраханский кремль, дельта Волги, столица региона Астрахань, а также производство и дегустация икры", - говорится в сообщении.



Согласно исследованию, первая по популярности причина целенаправленных путешествий в регион в 2023 году - рыбалка, на нее приходится 30-40% визитов. Интерес к активности у гостей Астраханской области в четыре раза выше, чем в среднем по стране. Больше всего рыболовов в регион приезжают из Москвы - 15,6%, из Краснодарского края - 11,5%, из Вологодской области - 10,5%. Причем, чаще всего Астрахань посещают мужчины.

По данным компании, более половины туристов, которые посетили регион, находятся в возрасте от 25 до 44 лет, их доход свыше 50 тыс. рублей в месяц, каждый пятый - с доходом более 90 тыс. рублей. Около половины поездок в регион приходится на короткие визиты на 1-2 дня. Чаще всего в область приезжают при транзите в Дагестан, в рамках комбинированных программ туроператоров по нескольким регионам ЮФО или при транзите в Казахстан.

"Больше всего гостей посетило регион в июле, августе и ноябре - на осень пришелся абсолютный максимум экскурсионных туров. Самые популярные достопримечательности по упоминаемости в интернете - лотосовые поля, авандельта Волги, озеро Баскунчак и гора Богдо", - добавили в компании.



Исследование проводилось командой аналитиков Profi Travel и VK Predict с применением геоаналитической платформы "Геокурсор". Оно включало аналитику на базе обезличенных агрегированных данных пользователей, которые проживают в другом регионе, но приезжали в Астраханскую область и посещали культурные достопримечательности. Данные не учитывают жителей региона, транзитные путешествия и командировки. По данным властей региона, в прошлом году область посетили 1 млн 370 тыс. туристов (в 2022-м - 1 млн 300 тыс.).