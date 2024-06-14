Эксперты провели исследование туризма в Астрахани

VK Predict и Profi Travel провели исследование туризма в Астраханской области в 2023 году. Чаще всего Астрахань посещают мужчины.

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«Независимо от времени года, чаще в Астрахань приезжают мужчины. Более половины туристов в возрасте от 25 до 44 лет с доходом свыше 50 тысяч рублей в месяц, каждый пятый — с доходом более 90 тысяч рублей», – отмечают аналитики.



Самые популярные достопримечательности по упоминаемости в интернете — лотосовые поля, авандельта Волги, озеро Баскунчак и гора Богдо. Больше всего гостей посетило регион в июле, августе и ноябре — на осень пришелся абсолютный максимум экскурсионных туров.

Рыбалка - первая по популярности причина целенаправленных путешествий в регион, на нее приходится 30-40 % визитов. По мнению специалистов в топе достопримечательностей Астраханский кремль, дельта Волги, столица региона Астрахань, а также производство и дегустация икры. Накануне «ФедералПресс» писал, что дыни и арбузы из южных регионов подорожают.