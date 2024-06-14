Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал, с чем связано повышение цен на российских курортах.

Эксперт объяснил, что цены соответствуют рынку и зависят от многих факторов, включая уровень зарплат сотрудников. В настоящее время гостиничный бизнес на Черноморском побережье испытывает кадровый голод. Приходится повышать зарплаты, что отражается на конечной себестоимости услуги.

"Говорить о том, что в южных курортных городах какая-то наценка на услуги, — это не наценка, это ценообразование. Попробуйте найти на том же Черноморском побережье сотрудников. Их же ограниченное количество. Туда в основном все едут отдыхать, а не работать", — отметил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.



Он также добавил, что растут цены на закупки продуктов, коммунальные платежи. Гостиничный бизнес может сократить затраты, но тогда снизится и качество предоставляемых услуг.

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