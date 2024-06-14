Какой процент загрузки отелей сейчас в Сочи

Загрузка отелей Сочи в июне достигла 81%, при этом номерной фонд горного кластера заполнен на 60%. Об этом сообщается на сайте администрации курорта.

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"Средняя загрузка средств размещения - 81%, в горном кластере заполнено более 60% номерного фонда", - говорится в сообщении.



По данным властей, с начала года Сочи посетило свыше 2,8 млн туристов, рост турпотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 7%. Уточняется, что в городе единовременно находятся более 155 тыс. туристов. Как отметил первый заместитель главы администрации Сочи Олег Бурлев, чьи слова приводятся на сайте, номерной фонд Сочи забронирован на лето на 72%.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты.