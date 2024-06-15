В Екатеринбурге пройдет фестиваль харчевен на колесах

На площади 1905 года в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Жизнь на колёсах», который запланирован с 5 по 7 июля. В рамках мероприятия планируется установка 10 фудтраков с блюдами различных кухонь мира, сообщили организаторы.

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Гости фестиваля смогут отведать стритфуд русской, итальянской, немецкой, сербской, корейской, грузинской, армянской, мексиканской, американской и турецкой кухонь. При этом в списке, вероятно, по ошибке отсутствует китайская кухня, наличие которой могло бы сделать честь фестивалю.

Все дело в том, что граждане России впервые увидели и узнали, что такое фудтрак, в гонконгском фильме актера и режиссера Джеки Чана «Харчевня на колёсах╗ и в его продолжениях.



Вместо этого организаторы оповещают, что опытные повара из известных ресторанов Екатеринбурга, включая Georgia Armenia, Bukowski grill, Custo и гриль-маркет «Точно Сочно», порадуют посетителей своими «кулинарными шедеврами». Также будут мастер-классы и игровая площадка с различными активностями.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, какие блюда можно заказать в российском поезде дальнего следования – свою интерпретацию харчевни на колесах предложили и в РЖД.