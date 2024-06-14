Цены не помеха: авиакомпании объявили о росте пассажиропотока

В Росавиации объявили о почти 7%-ном росте пассажиропотока, который показали российские авиакомпании в мае (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го). В общей сложности перевезли 9,3 млн пассажиров. При этом более 6 млн пришлось на пять крупнейших перевозчиков – «Аэрофлот», «Победу», S7, «Россию» и «Уральские авиалинии».

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Директор подведомственного Росавиации Центра научного обеспечения госполитики в области гражданской авиации Александр Фридлянд отметил, что рост пассажиропотока уже стал трендом, и ответил скептикам, которые считали, что в условиях санкций и дефицита авиапарка нашим перевозчикам ничего хорошего не светит:

«Российские авиакомпании вновь показали свои профессиональные возможности: в сложных условиях санкционного давления они смогли обеспечить рост перевозок, умело используя производственные мощности».



Мы сравнили нынешний уровень пассажиропотока с доковидными показателями. Оказалось, что до прежних рекордов еще далеко, но разница не сказать чтобы колоссальная. Так, в мае 2019 года отечественные авиакомпании перевезли 10,5 млн пассажиров, т. е. на 1,2 млн больше, чем сейчас. Хотя корректнее сравнивать годовую статистику, а там разрыв будет более показательным. Например, в 2023-м перевезли примерно на 25 млн меньше пассажиров, чем в 2019-м.

Показателей доковидного уровня в этом году авиакомпании не достигнут – все-таки многие прежние направления закрыты (притом что воздушный флот – около 1100 самолетов – позволяет перевозить допандемийные объемы). Однако рост пассажиропотока опережает прогнозы.

«Он происходит за счет как международных линий, так и внутренних. Показательно, что крупнейший перевозчик, “Аэрофлот”, согласно майской статистике, увеличил международный пассажиропоток на 43%. Но драйвер по понятным причинам – все-таки внутренние перевозки, которые выросли до 16%», – прокомментировал председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.



Сейчас соотношение внутренних и международных рейсов составляет примерно 80 на 20%, притом что в 2019-м оно было 60 на 40%.

По словам Дмитрия Горина, большое значение в динамику вносит туристическая отрасль – выросли показатели аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Новосибирска, Махачкалы и других популярных регионов. И все это происходит, несмотря на рост цен на перевозку по этим направлениям (например, по сравнению с 2022 годом билеты в Дагестан подорожали втрое).

«Это говорит об активности спроса, особенно в высокий сезон и перед его началом», – отмечает эксперт.



Ранее мы писали, что замминистра транспорта Владимир Потешкин дал оценку ситуации в сфере авиаперевозки. Он считает, что ситуация улучшается и «возможность путешествовать есть у каждого».