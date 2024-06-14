Составлена карта мест пляжного отдыха в Нижегородской области

В регионе официально стартовал пляжный сезон. Одновременно стало известно, что в Чкаловске рядом с городской пристанью после масштабной реконструкции открылся городской пляж. И это далеко не единственная современная зона отдыха, где можно с комфортом провести летние солнечные дни. Мы расскажем, где и какие пляжи оборудованы, что интересного ждёт отдыхающих и какие ноу-хау готовят для нижегородцев владельцы баз отдыха.

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1. Чкаловск. Горьковское море

Инфраструктура

Есть спасательный и медицинский пункты, пляжные и душевые кабинки, организован прокат пляжного и спортивного оборудования, закуплены понтоны.

Изюминка

Обустройство пляжа стало логичным продолжением благоустройства пристани и набережной Чкаловска. Прежде на пристани появились футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажёры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолёта АНТ-25. Рядом стоят арт-объекты, отсылающие к самолётам, на которых летал Валерий Чкалов. На набережной можно отдохнуть под навесами на деревянных мостках с видом на море.

Стоимость: бесплатно.

2. Дзержинск. Озеро Святое

Инфраструктура

Пляж оборудован кабинками для переодевания, туалетом, грибками и скамейками. Акватория поделена на безопасные зоны для купания, обозначенные буйками. Территория пляжа снабжена специальными щитами (аншлагами), содержащими информацию о правилах поведения и мерах безопасности. Есть пост спасателей. Закуплены новые лежали, завезено более 100 тонн чистого песка.

Изюминка

Загорать теперь можно не только на пляже у воды, но и на лежаках на смотровой площадке. На озере будет работать вейк-парк – как для воспитанников секции вейкбординга, так и для отдыхающих. К тому же само озеро – настоящая жемчужина и является частью памятника регионального значения «Территория Желнино – Пушкино – Сейма».

Стоимость: бесплатно.

3. Где Бор. Юрасовское озеро

Инфраструктура

Пляж на Юрасовском озере – новая современная зона отдыха, которая была открыта в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Это огороженная территория с освещением, видеонаблюдением, постами охраны и спасателей. Есть шезлонги, детская площадка, уличные тренажёры, душ, туалеты, удобная парковка. К услугам отдыхающих прокат прогулочных катамаранов и лодок.

Изюминка

В озере водится рыба – щука, окунь, карась, так что любителям рыболовства скучно не будет.

Стоимость: бесплатно.

4. Ворсма. Озеро Тосканка

Инфраструктура

Отсутствует. Однако на берегу озера есть отели. К услугам гостей номера терраса, крытые беседки с видом на озеро, мангальная зона, частная бесплатная парковка.

Изюминка

Именно здесь прямо в середине озера расположен Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Пройти к нему можно по узенькому мостику. По легенде, в Смутное время монахи Островоезерского монастыря прятали у себя Михаила Фёдоровича – будущего царя и основоположника династии Романовых.

Стоимость: посещение пляжа бесплатное. А вот проживание в отеле обойдётся не менее 4000 рублей в сутки за двоих.

5. Лысково. Пляж на Волге

Инфраструктура

Пляж покрыт мелким донным песком. Установлены шезлонги, есть раздевалки, теневые навесы. Предусмотрены туалеты. Есть волейбольная, футбольная, детская площадки.

Изюминка

С пляжа можно любоваться Макарьевским Желтоводским монастырём. Интересно и само Лысково. Достаточно отметить, что на протяжении 200 лет Лысково принадлежало грузинским царям.

Стоимость: бесплатно.

6. Печёрские Пески. Нижний Новгород, Гребной канал

Инфраструктура

Установлены раздевалки, лавочки, есть урны, туалет, парковка. Имеется деревянная терраса с навесом.

Изюминка

Прежде Печёрские Пески были островом, но в 1976 году появилась искусственная дамба, которая соединила берег Волги и остров. Так получился узкий неглубокий рукав, который отлично подходит для занятий греблей. Впрочем, остальным здесь тоже не скучно. Многие катаются на сапах. Да и сам остров подходит для прогулок, а также знакомства с уникальной флорой и фауной.

Стоимость: Бесплатно. Прокат прогулочной SUP-доски – 600 рублей в час в будни, 700 рублей в час в выходные.

7. Володарск, городской пляж «Малибу»

Инфраструктура

Пляж благоустроили в 2023 году. Здесь есть всё необходимое: деревянные дорожки, фонари, скамейки, урны, более 50 шезлонгов с грибками, кабинки для переодевания, площадка для мини-футбола, поле для волейбола, детские площадки, заасфальтирована парковка.

Изюминка

Озеро это искусственное. В 90‑е годы здесь была организована добыча песка, из-за чего образовался водоём. В простонародье его прозвали «Малибу». Теперь это название официально закрепилось и за озером, и за пляжем. Если вы оказались в Володарском округе, то съездите во Фролище. Там находятся уникальные Светлые озёра. Инфраструктуры, конечно, нет, потому что это памятник природы. Зато красивое место и отличный вариант для отдыха.

Стоимость: бесплатно.

Между прочим

В Нижегородской области стали появляться термальные спа-комплексы. Один такой расположен на базе отдыха в Зелёном Городе. Для тех, кто не хочет снимать домик, можно приехать на несколько часов, заплатить за вход и отдыхать в своё удовольствие. Спа-центр включает в себя тёплый бассейн под открытым небом, крытый бассейн, турецкий хамам, соляную и можжевеловую бани. Территория благоустроена, к услугам гостей вся инфраструктура начиная от лежаков до ресторанов по системе «шведский стол». Хотите плавать и загорать с комфортом, то имейте в виду, что за 2 часа нужно будет заплатить 1500 рублей с человека.