Как сайты туроператоров и авиакомпаний справляются с DDoS-атаками

Сайты туроператоров и авиакомпаний пережили сбой, который наблюдался накануне. Многие ресурсы подвергались DDoS-атакам. О возобновлении к штатному режиму функционирования своего интернет-ресурса турагентам сегодня утром сообщил туроператор Pegas Touristik:

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«Наш сайт снова работает! Ждем ваши заявки!»



Туроператор был вынужден искать альтернативные варианты для турагентов, чтобы они могли продолжить отправлять запросы и оплачивать заявки, пока IT-специалисты трудятся над возобновлением работы сайта.

Сайты авиакомпаний тоже летают. Системы бронирования S7, "России", Nordwind Airlines работают штатно и позволяют выбирать и покупать билеты. Правда, у последнего из перечисленных в этом списке при попытке открыть главную страницу по-прежнему автоматически выдается не она, а резервный вариант системы бронирования, к которому туристам рекомендовали обращаться накануне "в связи с профилактическими работами".

Портал аэропорта Домодедово, о проблемах с доступом к которому сообщали пассажиры, также уверенно работает. Онлайн-табло выдает корректную информацию по рейсам, которые выполняются из воздушной гавани. Накануне поздним вечером подконтрольная ФСБ организация ГосСОПКА Центр также сообщила о сбоях в работе сайта и сервисов компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами в Сочи, Анапе и Краснодаре. На текущий момент ресурс единственной действующей воздушной гавани на Черноморском побережье работает уверенно.

Ранее TourDom.ru писал, что ФСБ сообщила о сбое на сайтах авиакомпаний и туроператоров.