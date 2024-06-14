В столицу закатов и на родину Ленина: какие речные прогулки доступны из Чебоксар

Проплывая по Волге вдоль Московской набережной в Чебоксарах, на бетонных плитах можно увидеть надпись: «Чебоксары – центр круизного туризма». Действительно ли это так, насколько для жителей города доступны речные перевозки, да и просто прогулки, разбирался «ФедералПресс».

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Прогулки на теплоходе

Расписание речных прогулок на теплоходе не пестрит разнообразием вариантов. Прогулочные рейсы по Волге из порта Чебоксар стартуют с 13:00 до 19:00 с интервалом в два часа (всего четыре рейса). Туристов и горожан катают на однопалубном теплоходе, большинство мест в котором находится в закрытой части судна, и на двухпалубной «Чувашии». Советуем, прежде чем купить билет, уточнить – на каком из судов будет осуществляться прогулка, чтобы не испытывать дискомфорт.

Стоимость билетов: взрослый – 400 рублей, детский – 300 рублей (до 5 лет бесплатно).

Поездки на «Валдаях»

Скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» открывают возможности для чебоксарцев по Волге добраться до столицы Татарстана или до острова-града Свияжска.

Чебоксары – Казань

Отправление: из Чебоксар в 08:00, в обратном направлении – в 16:00;

Стоимость билетов: 680 рублей для взрослых, 340 – для детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Чебоксары – Свияжск

Отправление: путь до Свияжска «Валдай» также начинает в 08:00, а возвращается в 14:30;

Стоимость билетов: 680 рублей за одного взрослого пассажира и 340 для детей (5–10 лет).

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Маршруты на «Метеоре»

Из столицы Чувашии три раза в неделю можно отправиться в другие города на скоростных судах «Метеор», которые делают здесь остановку по пути из Нижнего Новгорода в Ульяновск или в обратном направлении.

Чебоксары – Нижний Новгород

Отправление: по средам и воскресеньям в 13:55, по пятницам в 13:15;

Стоимость: 1600 рублей.

Чебоксары – Ульяновск

Отправление: по вторникам и субботам в 11:10;

Стоимость: 2220 рублей.

Чебоксары – Казань

Отправление: по вторникам, четвергам и субботам в 11:10;

Стоимость: 860 рублей.

Чебоксары – Козьмодемьянск

Отправление: по средам и воскресеньям в 13:55, по пятницам в 13:15;

Стоимость: 340 рублей.

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Напомним, что власти Чувашии планируют повысить стоимость проезда в Чебоксарах и Новочебоксарске. Согласно проектам постановлений, цены на проезд в автобусах и троллейбусах увеличатся с 20 июня. При безналичной оплате в автобусе стоимость будет 30 рублей, в троллейбусе – 29 рублей в Чебоксарах и 25 рублей в Новочебоксарске.