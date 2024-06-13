Чем привлекает туристов Пензенская область

В Пензенской области востребованны туры выходного дня. К такому выводу пришли аналитики Банка России, составляя доклад на тему региональной экономики.

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В последнее время в стране высок спрос на внутренний туризм. При этом люди отказываются от услуг туроператоров, предпочитают непродолжительные поездки и стараются планировать их заранее.

Пензенскую область стали чаще посещать жители соседних регионов. Они приезжают ради однодневных экскурсий по памятным местам.

«По данным статистики, в Пензенской области по итогам первого квартала 2024 года гостиницы и другие средства коллективного размещения приняли почти на 12% туристов больше, чем за такой же период прошлого года», - уточнили в Отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.



В марте губернатор отмечал, что Пенза - это точка «красного туризма», благодаря чему можно привлечь в регион китайцев. «Красный туризм» подразумевает посещение памятных мест, связанных с историей коммунистической партии и жизнью коммунистических лидеров. По словам Олега Мельниченко, он популярен у китайцев, которые летают в Москву, а оттуда направляются в Ульяновск - «по местам Владимира Ильича Ленина».

«Мы когда в Москве были, я им [китайцам] говорю: «Слушайте, вы забыли еще одну точку «красного туризма», то место, где сформировалась семья Владимира Ильича. Если бы не Пензенская область, не было б Владимира Ильича. Предлагаем к нам еще заворачивать и побывать в доме-музее». В общем согласились, надо только уровень создать», - рассказал глава региона.



Говоря о туризме, он привел цифры. В 2023 году Пензенскую область посетило свыше 313 тысяч туристов, из них около 18 тысяч - иностранные граждане. Для сравнения: в 2022 году - 284 тысячи и 13 тысяч соответственно.