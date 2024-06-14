В Башкирии создали электронный путеводитель по туристическим локациям Уфы

Электронный путеводитель по Уфе в виде сайта-сервиса и в виде мобильного приложения создали в Башкирии по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщается на сайте правительства республики.

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"В Башкортостане в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заработал электронный путеводитель по Уфе в виде сайта-сервиса "Уфа. Путеводитель". На разработку сайта из федерального бюджета был выделен грант в размере около 2,7 млн рублей в форме субсидий субъектам туристской индустрии", - говорится в сообщении.



В восьми разделах сайта - более 200 локаций. По ним гости столицы и уфимцы в онлайн-формате могут получить всю необходимую информацию: где поесть и как отдохнуть, какие достопримечательности посетить, где остановиться и что привезти в качестве сувениров, на какие интересные мероприятия сходить. Онлайн-путеводитель по Уфе представлен как в виде сайта-сервиса, так и в виде мобильного приложения.

"Наша редакция журнала "Уфа.Собака.ru" много лет делает путеводитель по Уфе в печатном виде, который представлен в ведущих отелях города и полюбился гостям столицы. Нам захотелось сделать и онлайн-путеводитель по Уфе. Надеемся, он получился таким же удобным, экспертным, красивым и поможет сделать пребывание в городе для туристов более комфортным, запоминающимся", - рассказала руководитель ООО "Элис медиа групп" (компания, которая разработала сайт), правообладатель сайта Элиза Савасина.



Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" начал реализовываться в мае 2021 года. Он содержит три основные задачи: развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности туристских услуг и совершенствование управления в сфере туризма.