Возможно ли падение цен на авиабилеты в ближайшие годы

Рост цен на авиабилеты не вызывает оптимизма у Минэка. В начале года повышение составило 20%, сейчас фиксируется на уровне 10%. Однако в глобальном плане ситуация с доступностью авиаперелетов вряд ли улучшится в ближайшее годы, поэтому власти решили делать ставку на развитие автотуризма. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Думаю, что коллеги-туроператоры тоже это почувствовали, хотя замедление с двух десятков процентов до одного десятка трудно назвать оптимистичным. Мы четко понимаем, что есть определенные опасения, связанные с доступностью авиаперевозок на горизонте до 2030 года», - заметил чиновник.



По его словам, в развитии туротрасли одним из ключевых вопросов всегда была ценовая доступность. А в стоимости путешествия как правило немалая доля затрат приходится именно на перевозку. Альтернативой самолетам служат поезда. Однако сейчас цена билета на рейс вполне сопоставима с местом в купе.

«Именно поэтому мы делаем такой большой фокус на автомобильный туризм», - пояснил Дмитрий Вахруков. Он также добавил, что этот вид отдыха имеет хороший туристический потенциал, но потребует последовательности в реализации планов: «Денег на все не хватит, нужно четко понимать, что если мы беремся за создание какого-то туристического продукта, мы не распыляем ресурсы и четко следуем такой стратегии: дорога, многофункциональная зона отдыха, туристический объект, объект показа, гостиница, чтобы у нас в комплексе получался туристический продукт».



Отметим, что в начале июня президент Владимир Путин провел совещание по развитию автотуризма в России. На нем глава Минэка Максим Решетников представил основные задачи проекта - строительство придорожных отелей, кафе, магазинов, санитарных зон, обустройство инфраструктуры и работа над безопасностью. Также с 2025 года туристам разрешат заселяться в гостиницы по водительским правам.