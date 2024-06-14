Маршрут на выходные — Кострома: что посмотреть, где жить и где есть

Одни называют ее колыбелью рода Романовых, другие окрестили родиной Снегурочки, а для третьих Кострома — сырная столица России.

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Вот вам как минимум три причины посетить этот старинный провинциальный город. Нужны еще аргументы? У нас они есть!

Что посмотреть

Ипатьевский монастырь

Тот факт, что основателем монастыря был татарский мурза Чет, удивляет. По преданию, мурза крестился и заложил обитель после того, как ему явилась Божья матерь. Однако по-настоящему особенным монастырь делают другие события. Именно в его кельях жили инокиня Марфа и ее сын Михаил Романов. Именно сюда 13 марта 1613 года прибыло посольство Земского собора, чтобы призвать 16-летнего Михаила на царство. Династия Романовых, как мы знаем из школьного курса истории, правила потом 300 лет, а Кострому стали называть колыбелью их рода.

Костромская слобода

Музей под открытым небом появился «благодаря» Горьковской (сегодня — Нижегородской) ГЭС. В 1950-х, когда началось строительство станции, несколько деревень оказались под угрозой затопления. Тогда самые ценные архитектурные объекты вроде уникальных изб и черных банек из деревни Ведерки было решено непременно спасти. Постройки перевезли сначала на территорию Ипатьевского монастыря, а потом в живописное место на стрелке рек Волги и Костромы, где в итоге был основан этнографический парк.

«Сковородка»

«Встретимся на сковородке», — можно услышать от костромчан. Так местные называют центральную — Сусанинскую — площадь: раньше на ней не было деревьев, поэтому летом пространство раскалялось словно сковорода. Здесь установлен памятник Ивану Сусанину, который завел вражеских поляков в болото. Здесь же увековечены в бронзе основатель города Юрий Долгорукий, Снегурочка и пес Бобка, живший в пожарной каланче в XIX веке и помогавший спасателям. Наикрасивейшее здание каланчи в стиле классицизма тоже присутствует.

Арт-площадка «Станция»

Кострома — это еще и льняная столица России, но речь сейчас не про ткацкое производство. Недавно в заброшенных льняных мануфактурах появился творческий кластер, где продвигают современное искусство. В арт-пространстве проходят спектакли, мастер-классы по танцам, показы авторского кино, фотовыставки и музыкальные концерты.

По местам Островского

Александр Островский обожал эти края. В своем поместье Щелыково, которое находится недалеко от Костромы, писатель проводил по 4-5 месяцев в году. Именно здесь он написал 19 из 48 пьес, которые впоследствии были поставлены в костромском театре, названном в честь драматурга. Также в городе на крепостном валу есть беседка Островского: он там никогда не был (ротонда построена в 1956 году), но частенько гулял здесь и вдохновлялся пейзажами. Беседка засветилась в фильме «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница». Как и ресторан «Старая пристань», стоящий дальше по набережной.

Терем Снегурочки

В Костромской области Александр Островский задумал свою пьесу «Снегурочка». И какой бы трагической ни была судьба главной героини в сказке, в реальной жизни хочется мыслить позитивно. Сейчас внучка зимнего волшебника в добром здравии «живет» в бревенчатом тереме с резными наличниками на берегу Волги, а по хозяйству ей помогают домовые и кот Баюн. Они же проводят экскурсии, в том числе по таинственной Ледяной комнате, где круглый год -14. Заходите в гости!

Сумароковская лосиная ферма

Погладить и покормить лося морковкой, узнать, что такое лосиный поцелуй, и попробовать лосиное молоко. Время, проведенное на лосеферме, определенно запомнится и детям, и взрослым. Одомашнивать парнокопытных здесь начали в 1963 году. Но как бы то ни было, животные обитают практически в естественной среде: территория у заказника огромная — почти 200 гектаров. А в загоны попадают в основном только беременные лосихи и малыши.

Где остановиться

«Екатерина»

«Стройте вот так», — бросила на стол свой веер императрица Екатерина II, когда зашла речь о восстановлении Костромы после пожара. Эта легенда объясняет «веерную» планировку города, улицы которого расходятся в разные стороны от Сусанинской площади. Правда это или ложь — пусть разбираются историки, а туристы могут окунуться в Екатерининскую эпоху, остановившись в отеле имени императрицы.

Когда-то паромы перевозили через Волгу людей и грузы на другой берег. Теперь для этого есть мосты, а в здании речного вокзала расположился бутик-отель. Переночевать в гостинице-дебаркадере будет интересно и поклонникам фильма «Жестокий романс», съемки которого проходили в том числе и на костромской набережной.

«Островский»

За стенами — старинная театральная улица, на которой и Дворянское собрание, и Романовский музей, и театр Островского. А внутри — современные лаконичные интерьеры номеров в сдержанной цветовой гамме.

Где поесть

«Гроза»

Как переосмыслить на современный лад рецепты, собранные в глухих деревнях Костромской области? Например, местная гастрономическая достопримечательность — кологривский гусь — запекается с мочеными яблоками и репкой в панцире из смородины. Вохомские грузди подаются со сливочным кремом. Новый вкус и у древнерусского открытого пирога векошника с рыжиками и сметанным соусом.

«Сыровар»

Приехать в сырную столицу и не попробовать местные специалитеты было бы странно. Продегустировать сыр во всех его проявлениях можно в ресторане, разместившемся в здании с витражами и парадной лестницей, которое было построено в 1815 году. Оценив брынзу, скаморцу и качотту из сыроварни, переходим к сырному супу, хачапури, пицце и другим блюдам на заданную тему.

«Дорогая, буду поздно»

Если гриль-бар, то акцент делается, конечно же, на стейках. Помимо классических говяжьих вроде «рибая», «денвера» и «Нью-Йорк» здесь есть стейки и из свинины, и из утки. На гриле также томятся бифштекс из костромского кролика, вырезка в можжевеловой глазури и баранина на косточке.