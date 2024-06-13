Туристы в Сочи пожаловались на стоимость пляжных туалетов

Жительница Сочи поделилась с изданием «Московский комсомолец» своим недовольством относительно отсутствия бесплатных туалетов на популярных пляжах.

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По словам Олеси, ранее туалеты были бесплатными до 20:00, после чего посещение стоило 20 рублей. В этом году же все туалеты на пляжах взимают плату в размере 50 рублей круглосуточно.

Олеся обратилась с жалобами в Роспотребнадзор и в Прокуратуру, однако полученные ответы указывают на то, что ведомства не планируют принимать меры по данному вопросу, предпочитая защищать интересы бизнеса.

Туристы, приезжающие на отдых с семьей, выражают недовольство тем, что расходы на посещение туалетов могут значительно увеличить стоимость дня на пляже до 500 рублей. Многие считают такую ситуацию чистой эксплуатацией.