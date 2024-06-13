Самые популярные достопримечательности Нижнего Новгорода у туристов

Нижний Новгород становится все более популярным среди туристов, включая иностранцев. В связи с этим NewsNN составил список основных достопримечательностей города, которые привлекают иностранных посетителей.

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Первый в списке Нижегородский кремль — это сердце города и главная достопримечательность приволжской столицы. Туристы могут пройтись по его стенам и послушать об истории Нижнего Новгорода.

Далее Чкаловская лестница — с более чем тысячей ступеней, открывает великолепный вид на реку и город. Туристы могут насладиться красотами города, спускаясь от кремля к набережной.

Большая Покровская — основная пешеходная улица Нижнего Новгорода, где можно купить сувениры, сделать красивые фотографии и насладиться вкусной едой.

Также Рождественская улица является популярным местом среди местных жителей. Здесь практически полностью сохранена историческая застройка, привлекающая туристов своей архитектурой. Это также самое популярное место ночной жизни в городе.

Пользуется популярностью и Стрелка — отсюда открывается великолепный вид на историческую часть города и слияние рек Оки и Волги. Также на ней можно посетить живописный собор Александра Невского.

Кроме того, туристам нравится Канатная дорога. Это место, где можно сделать красивые фотографии и насладиться видом на город.

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