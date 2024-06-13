Предприниматели получат миллионы на развитие туризма Курской области

Курские предприниматели приняли участие в конкурсе на получение государственной поддержки общественных инициатив и проектов на развитие туристической инфраструктуры. Из шести заявок победили пять.

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Предприниматели получат субсидию на 24,4 миллиона рублей, а также вложат собственные средства.

Как отметила врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова, продолжат развитие проектов по созданию причальной инфраструктуры, туристических объектов в Поныровском районе, улучшат сервис на локациях национального туристического маршрута «Соловьи и железо».

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