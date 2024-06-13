Дагестан внедрит модель «Классной страны» по развитию туризма

На Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив, АО «Просвещение», Республикой Дагестан и Воронежской областью. Эти документы направлены на развитие образовательного туризма для детей и молодежи. Целью является организация посещений школьниками и студентами музеев, театров, научных лабораторий, предприятий, корпораций и технопарков в различных регионах. Какой результат принесет данное сотрудничество – время покажет.

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Во время образовательного путешествия ребята выполняют уникальные задания и занимаются проектной деятельностью, которая впоследствии будет использована в исследовательских проектах. Путешествия, ориентированные на образовательные цели, включают в себя вводные уроки по выбранной тематике, где учащиеся получают общую информацию о поездке, распределяют роли и проходят инструктаж по безопасности. Такие программы не только интегрируются в учебный процесс, но и создают новую модель образовательного туризма для детей и молодежи, объединяя образование и путешествия. В результате каждый ребенок и подросток получает возможность исследовать свой малый край и всю страну вне стен класса.

Развитие детского и молодежного образовательного туризма в Дагестане – это настоящий прорыв. Президент России Владимир Путин отметил важность этого направления на ПМЭФ. Подписанное соглашение станет ключом к достижению наших амбициозных планов. Проект "Классная страна" соединяет образование и туризм, создавая уникальные возможности для изучения истории, культуры, географии и экологии Дагестана. Мы уверены, что наша республика заинтересует молодежь и обеспечит нам отличные перспективы в сотрудничестве с партнерами в этой области.