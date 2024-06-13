Парапланеризм в Дагестане становится все более популярным

Паралетание в Дагестане становится все более популярным видом активного отдыха, привлекая парапланеристов со всей страны своим разнообразным природным ландшафтом и красивейшими горными пейзажами.

Полеты на параплане не только спортивное развлечение, но и возможность ощутить мощь и величие природы с высоты птичьего полета и насладиться ее красотой. Опытные инструкторы заботятся о безопасности, поддерживая связь с пилотами во время полета и готовя их к полёту.

Для получения дополнительной информации, рекомендуется обратиться к материалу, представленному на телевизионном канале Россия1 в репортаже журналиста Саркара Магомедова.