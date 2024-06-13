Петербург возглавил топ-3 направлений для трехдневного путешествия

День маленького путешествия отмечается в четверг, 13 июня. В честь праздника специалисты проанализировали информацию и составили топ-3 самых востребованных направлений для трехдневного отдыха в июне 2024 года.

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Как пишет издание «Петроград» со ссылкой на результаты исследования, самым популярным российским городом для отдыха на три дня является Санкт-Петербург с 19% бронирований.

На втором месте расположился Сочи (9%). И замыкает тройку лидеров Москва – 6% бронирований. По данным специалистов, на сегодняшний день средняя цена за одну ночь при трехдневном размещении в петербургских отелях составляет около 6 083 рубля.

Ранее жительниц Ямала пригласили принять участие в туристическом конкурсе «Леди Туризм». Победительницы смогут выиграть полмиллиона рублей и путешествие на Алтай..