В Крыму начали создание новых курортов

В Крыму началась практическая реализация проектов новых круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская ривьера", являющихся частью федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом РИА Новости сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

© Российская Газета

По его данным, на курорте "Золотые пески" уже подготовлена документация планировки территории. Со второй половины года специалисты приступят к разработке мастер-плана. Одновременно началось формирование земельных участков, где будет реализован проект.

"Уже ведется проектирование набережной", - сообщил Константинов.



Проект включает пять объектов инженерной инфраструктуры, которые будут возведены при государственном финансировании. По словам Константинова, по этим элементам подготовлено обоснование, источники финансирования по ним согласовываются с правительством РФ.

Согласно плану, курорт "Золотые пески" примет первых отдыхающих в 2030 году. "Крымская ривьера" должна встретить гостей в 2028 году.

Курорт "Золотые пески" расположится на площади 213 гектаров. Здесь разместится 17 отелей классностью от трех до пяти звезд, набережная на всем протяжении курорта, открытые и закрытые бассейны, СПА-комплексы, зоны для различного вида отдыха, аквапарки и множество другой инфраструктуры развлечений. Только пляжи займут на новом курорте 45 гектаров. Морской берег укрепят и построят стоянку для маломерных судов.

Проект предусматривает государственно-частное финансирование. Федеральный бюджет вложит около 13 миллиардов рублей в инженерные коммуникации, а инвестиции частного капитала в отельный комплекс составят почти 60 миллиардов рублей. Прежде чем приступить к строительству, необходимо перенести действующую двухполосную автомобильную дорогу подальше от моря.

Она сейчас проходит на расстоянии около 100 метров от кромки прибоя на протяжении всех 12 километров.