Жителей и туристов Крыма предупредили об опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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На выходных, 15 и 16 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что на реках северного предгорья и южном берегу Крыма уровень воды поднимется на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

Отмечается, что из-за непогоды в регионе возможны рост числа ДТП, падение деревьев и рекламных щитов, обрывы линий электропередачи. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать новые круглогодичные курорты на побережьях страны. По планам федеральной программы в Крыму появится место отдыха «Золотые пески» на Черном море.