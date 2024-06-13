В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Петербург

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Петербурга. Рейсы из Сургута на середину июня в северную столицу подешевели почти на 25%.

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«Стоимость рейса Сургут — Санкт-Петербург на 14 июня в одну сторону составляет около 6 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».



До этого цена, по информации на сайте, была на уровне более 8 тысяч рублей.

До двадцатых чисел июня стоимость перелета варьируется при этом в пределах 6,5 тысяч рублей. А до конца июня сургутяне смогут увидеть северную столицу России за сумму в пределах 10 тысяч. А уже в начале июля цены на авиабилеты могут доходить до 15 тысяч рублей.

Авиарейсы из Нижневартовска в Петербург тем временем обойдутся дороже. Наиболее выгодные перелеты приходятся на конец месяца. Например, 25 июня, на момент написания новости, в Питер можно улететь менее чем за 12 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда югорчане предпочитали ездить в мае. По данным сервиса OneTwoTrip, чаще всего тогда жители ХМАО путешествовали самолетом в Москву, а поездом — в Тюмень.