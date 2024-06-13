Как санкции против Мосбиржи повлияют на турбизнес в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагает, что санкции США в отношении Мосбиржи способствуют переходу туристической отрасли на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил вице-президент АТОР, руководитель Space Travel Артур Мурадян.

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«Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», — сказал Мурадян, пишет ТАСС.



Вице-президент АТОР отметил, что хотя переход на расчеты в национальных валютах не произойдет сразу, многие туроператоры уже используют платежи через третьи страны. Однако это добавляет дополнительный этап конвертации и влияет на стоимость туров. Тем не менее, ожидается, что проблемы с определением курсов валют будут решены быстро.

Накануне Вашингтон ввел ограничения против НКЦ, НРД и Мосбиржи, где следом объявили о приостановке с торгов в долларах США и евро. Позже Банк России заявил, что приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже.