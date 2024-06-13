Круизным туристам могут разрешить находиться в России без виз

Минэкономразвития предлагает разрешить иностранным туристам на круизных судах находиться в России без виз в течение трех дней, в дальнейшем эта возможность будет распространена и на курорты «Пяти морей».

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Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Кроме того, ведомство считает необходимым ввести возможность оформления виз в Россию по прибытии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на замминистра, важнейшим и принципиальным решением также должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований.