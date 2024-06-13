В России собираются отменить визы для некоторых иностранцев

Власти России захотели отменить визы для некоторых иностранных граждан. Такое предложение выдвинул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Также предлагается ввести возможность оформления виз по прибытии в страну. Вахруков подчеркнул, что во многих странах такой механизм уже реализован.

«Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — заключил замглавы Минэкономразвития.



Ранее стало известно, что республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в том числе из России, с целью развития туризма. В список этих государств, в частности, вошли Китай, США, Франция, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.