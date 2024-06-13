Без пляжей могут остаться курорты Хасанского края

Главный пляж посёлка Славянка – «Маньчжурка» с прошлого туристического сезона пребывает в запустении, и у местных жителей есть сомнения, что его успеют привести в порядок к новому сезону, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

По информации telegram-канала «Хасанские вести», прибрежная линия полностью покрыта мёртвыми водорослями. Пляж этот песчаный, но песка уже не видно. Один трактор с таким объемом травы не справится: её не просто много, а бесконечно много: новые водоросли постоянно выносит на берег прибоем. У жителей Славянки есть сомнения, что на расчистку пляжа выделят второй трактор. А это значит, что второй купальный сезон подряд пляж будет загажен гниющими и воняющими водорослями.

Также старожилы припоминают, как когда-то эти водоросли продавали «целыми грузовиками» дачникам Славянки. Сейчас её тоже продают, но уже, по словам местных жителей, на продажу «дружественным соседям». Анфельция тобучинская (так называется этот вид водорослей) – ценный ресурс. Как ранее рассказывал ИА DEITA.RU кандидат биологических наук, директор АНО «Центр Природоохранных Инициатив» Александр Олифиренко, раньше в Приморском крае функционировало как минимум четыре агаровых завода, которые анфельцию заготавливали и перерабатывали. Сейчас производства нет, а анфельция никуда не делась, поэтому из ценного сырья она превращается в сорняк, который вредит индустрии туризма. В прошлом году некоторых гости Славянки, в частности, хабаровчане, отмечали, что любимое место отдыха уже не то, запах тухлых водорослей делает отдых значительно менее приятным.

Анфельция востребована у китайцев, однако промышленная заготовка водорослей на импорт, очевидно, тоже не налажена. За холодный сезон слой водорослей на берегу муниципального пляжа «Маньчжурка» стал шире и тоще.