Сосновый бор в Новосибирске обустроят для активного и тихого отдыха

В Новосибирском государственном университете, архитектуры и дизайна (НГУАДИ) жителям города представили концепцию комплексного развития и благоустройства Соснового бора. В нем появятся современные детские площадки, велодорожки и дорожки для пробежек, а также места для тихого отдыха. Горожанам пообещали решить давно беспокоившие их проблемы - разобраться со свалками и шумными гонщиками на квадроциклах, повреждающих тропинки.

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Сосновый бор площадью более 100 гектаров расположен в Калининском районе. Он включает городской лес и парк с детскими развлечениями. В 2023 году департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии заключил соглашение с компанией "Элтекс", производственная площадка которой расположена рядом с бором, на разработку концепции развития этой территории. В марте 2024 года состоялся проектный семинар, на котором архитекторы и представители мэрии заслушали мнения и вопросы горожан, а после приступили к созданию проекта.

"В основе проектного решения здоровьесберегающая и природосберегающая концепции. Это рекреационная территория прежде всего для жителей прилегающих домов, которые гуляют одни или с детьми. И они воспринимают это место как родное. Мы постарались это учесть. И это одна из причин, почему парк предполагает как можно меньше коммерческой деятельности. Он в большей степени посвящен здоровью, пробежкам, медитациям и созерцанию природы", - сказала ректор университета Наталья Багрова.



Публике проект представил заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры университета Григорий Ерохин. Во время презентации он подчеркнул, что в проекте предусмотрели три типа зонирования. Первая зона, наиболее приближенная к улицам и дорогам, будет обустроена для активного отдыха (например, там будут площадки для волейбола и баскетбола) и отдыха с детьми. В этой части также будут сосредоточены небольшие торговые павильоны и кафе. Ближе к лесному массиву расположат дорожки для бега, катания на велосипеде, тропинки для прогулок, в том числе отдельные тропинки для выгула собак. Дорожки и тропинки уже есть в лесу. Они появились естественным образом. Любители бега также уже проложили свои маршруты. Архитекторы не планируют их менять, а только лишь предлагают обустроить должным образом - сделать освещение и видеонаблюдение, установить элементы навигации.

По мере углубления в лес будет все меньше лавочек и каких-либо архитектурных форм, таким образом третья зона - это территория практически чистого леса. На ней лишь наведут порядок и проведут освещение. Также в этой части расположены два пруда. Там построят мостики, с которых можно будет покормить уток. По территории парка также протекает ручей. Проектом предусмотрены расчистка русла и облагораживание его берегов. В том числе на них появятся лавочки и площадка для занятий йогой.

Жители улиц, прилегающих к Сосновому бору, высказали свои предложения. В частности, по их мнению, на этой территории не хватает урн и контейнеров для мусора, особенно в районе входов и выходов. Кроме этого, недобросовестные горожане превратили часть леса в свалку, куда на машинах свозят в том числе строительный мусор и старую мебель. Иногда чистоту в бору пытаются наводить волонтеры, но их рук не хватает, поскольку мусорящих гораздо больше, чем желающих убирать за ними. На это архитекторы ответили, что проект благоустройства предполагает ликвидацию всех свалок, а также установку заграждений, чтобы в лес невозможно было заехать на машине.

Также горожан тревожат гонщики на квадроциклах. Помимо того, что они нарушают тишину леса, мешают не только людям, но и живущим в бору птицам, так они еще и портят ландшафт. На лесных тропинках от колес остаются глубокие колеи. Некоторые дорожки были обустроены спонсором, который проложил под ними геотекстильную пленку. И сейчас горожане ходят по ним и видят, как квадроциклы превращают геотекстиль в лоскуты. Эту проблему необходимо решать, согласились разработчики.

Как отметила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова, 12 июня проект опубликовали на портале "Зеленый Новосибирск", чтобы с ним могли ознакомиться и оставить свои предложения как можно больше горожан. Документ будет в доступе в течение трех недель. Дельные идеи и предложения тоже станут частью концепции благоустройства. Также ее презентуют мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву. И только после того, как концепция будет утверждена, будут определены сроки реализации проекта.