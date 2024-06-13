РЖД увеличат количество поездов на черноморских направлениях

"Российские железные дороги" (РЖД) на летний период назначили 160 пар поездов в сообщении с курортами черноморского побережья. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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"В сообщении с курортами черноморского побережья на лето назначено 160 пар поездов. Причем из них 65 только круглогодичных, а 95 назначается <...> именно к летним перевозкам", - сказал он.



Белозеров добавил, что летом при появлении дополнительных поездов вместе с РЖД работают студенческие отряды - более 12,5 тыс. человек позволяют компании обеспечить перевозку пассажиров.