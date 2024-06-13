Мишустин: у пассажиров не должно быть проблем с ж/д-билетами до южных курортов

Южное направление становится самым популярным в летний период, и у пассажиров не должно быть проблем ни с приобретением билетов на курорты, ни с проездом, ни с возвращением до окончания школьных каникул. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Российских железных дорог (РЖД) Олегом Белозеровым.

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"Летом самый популярный маршрут - это юга, - отметил премьер. - У многих людей уже сформированы планы на отпуск". "Очень важно, чтобы у них не возникали сложности с покупкой билета, так и с ценообразованием - с гарантией, что спокойно с детьми смогут люди отдохнуть и вернуться в нужное время домой, особенно в августе перед школой", - указал Мишустин. "Очень значимой является как цена на билеты, так и возможности благополучно добраться с комфортом до места отдыха", - добавил премьер-министр.



Ранее в РЖД сообщали, что назначат дополнительные 82 сезонные пары поездов к южным курортам. В остальной год по этим направлениям курсируют 53 пары составов - туда и обратно. К пику сезона в начале августа железнодорожники обещали дополнительно подготовить 14,8 тыс. вагонов к 12 тыс., подготовленных к лету.