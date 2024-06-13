В Ростовской области к началу туристического сезона обновили трассу М-4

Госкомпания "Автодор" к началу туристического сезона завершила масштабные работы по комплексному обустройству участка трассы М-4 "Дон" протяженностью около 130 км от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

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"Федеральная трасса М-4 "Дон" является важным маршрутом на Черноморское и Азовское побережье, связью Центральной России с южными регионами. Обновленный участок с 804-го км по 933-й км первой технической категории увеличил пропускную способность трассы в Ростовской области. Это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее, что особенно актуально летом, во время туристического сезона. На 130-километровом участке работает служба аварийных комиссаров, готовых оперативно оказать помощь автомобилистам в любое время суток. Пользователи смогут экономить время в пути, добираться до пункта назначения за заранее прогнозируемое время и с комфортом", - цитируют вице-премьера в сообщении на официальном сайте правительства РФ.



По словам главы госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, на обновленном участке трассы все предусмотрено для безопасности автомобилистов.

"Дорога оснащена электроосвещением и оборудованием, автоматизированной системой управления дорожным движением, были установлены барьерное ограждение, информационные щиты и дорожные знаки. Проект реализован полностью за счет заемного финансирования, которое в дальнейшем будет необходимо возвращать. Средства, полученные от сбора платы за проезд, будут направлены на содержание дороги, что позволит не использовать для этого бюджетные средства, а также вернуть заемное финансирование", - приведены на сайте правительства РФ слова Петушенко.



Он также уточнил, что для местных жителей планируется ввести абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде. При этом поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут.