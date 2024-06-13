Турэксперт рассказал, стоит ли ехать на отдых в Крым этим летом

Многие интересуются, опасно ли ехать в Крым нынешним летом, учитывая геополитическую обстановку в регионе. Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР, член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов оценил, насколько безопасно это направление.

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— Опасно или нет: официально никаких ограничений со стороны властей нет, но каждый турист должен сам для себя решить, — отметил он в комментарии 360.ru.



Он напомнил, что на полуострове введен режим повышенной готовности, но, как отмечают местные власти, это скорее профилактическая мера.

Арутюнов добавил, что Крым — один из самых бюджетных вариантов отдыха на море. Добраться до полуострова можно на поезде, автобусе или на личном транспорте.

Купальный сезон на Черноморском побережье был открыт в конце мая. Тогда вода в море прогрелась до плюс 20 градусов, что входит в рамки нижней границы оптимальной температуры для комфортного плавания, передает издание argumenti.ru.

Россиянам следует быть осторожными при планировании отдыха, так как мошенники создают фальшивые веб-сайты для продажи билетов и бронирования отелей. Наиболее распространенной схемой обмана является получение денег от человека без предоставления услуг.