Кто придумал отдых без отрыва от работы и чем это грозит

Молодые и не очень сотрудники по всему миру все чаще прибегают к различным способам отдохнуть от работы и уберечь себя от стресса и выгорания, не беря при этом отпуск и отгулы. Они двигают мышкой, чтобы обмануть установленные работодателями для контроля приложения, выходят в Zoom из тату-салонов и отправляют после бурной ночи в клубе рабочие письма запланированным сообщением, чтобы начальник получил их в рабочее время и до дедлайна.

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Все эти сомнительные практики получили в СМИ название "тихого отпуска" по аналогии с уже известным "тихим увольнением". Откуда появился этот тренд, почему ему следуют в основном миллениалы и зумеры и как такое поведение влияет на карьеру и бизнес?

Миллениалы и зумеры нашли решение для тех случаев, когда работа их чем-то не устраивает, а зарплата все еще нужна — "тихое увольнение". Так стали повсеместно называть поведение людей, которые выполняли свои обязанности по минимуму, всегда уходили с работы строго по окончании рабочего дня и в целом не проявляли особенного рвения в труде. Теперь эти же поколения применяют похожий принцип и в отношении отпуска — СМИ уже назвали то, что эти молодые люди делают, когда, например, выключают камеру во время совещаний, чтобы спокойно заняться своими делами, "тихим отпуском". Некоторые при этом называют это "худшим кошмаром генерального директора", другие пытаются разобраться в его причинах, а третьи предлагают списки лучших мест для "тихого отпуска", из которых можно работать так, "что ваш босс ничего не узнает".

"Молчаливый", или "тихий", отпуск — это, по сути, отпуск или отгул без оповещения работодателя, обычно при удаленном режиме работы. Распространившаяся после пандемии коронавируса массовая удаленная работа, которую так полюбили работники и с которой настойчиво борются работодатели, серьезно поспособствовала появлению этого нового тренда отпуска без отпуска.

В таком поведении признались почти четыре из 10 миллениалов в США, опрошенных в рамках исследования компании Harris Poll. Они рассказали, что имитируют активность (двигают компьютерной мышью, чтобы экран не погас) в приложениях для тайм-трекинга сотрудников (например, Microsoft Teams), а также отправляют запланированные заранее сообщения в нерабочее время, чтобы создать впечатление усердной работы, которой они заняты с утра до ночи.

Никита, технический специалист, работавший в одном из российских государственных медицинских учреждений, признается, что во время удаленного формата работы не всегда находился на рабочем месте:

"Я в целом достаточно гибко устраивал свой график, хотя должен был работать с десяти до шести по будням. Например, я мог спать до 14-15 часов, сделав утренние задачи с вечера и отправив их запланированным сообщением", — говорит молодой человек.



Он рассказывает, что однажды провел всю ночь в клубе, а затем в пять утра заполнял рабочие отчеты в не совсем трезвом состоянии, чтобы успеть отправить все руководителю до дедлайна.

Маркетолог из российской компании, пожелавшая остаться анонимной, рассказала Forbes, что однажды присутствовала на планерке в Zoom, находясь при этом в тату-салоне, где ей делали татуировку:

"Я сказала начальнику, что у меня проблемы с интернетом, якобы дома отключили wi-fi, и буду писать в чате, если нужно будет подключиться к диалогу".



Маркетолог уточняет, что она уверена, что ее эффективность не снижается, когда она поступает подобным образом и занимается личными делами в рабочее время.

При этом "молчаливый отпуск"может существовать как сам по себе, так и в рамках все того же "тихого увольнения" — все зависит от конкретного сотрудника и его мотивации.

Почему они это делают?

Сами опрошенные сотрудники говорят, что они не просят официальных отпусков и отгулов, потому что чувствуют чрезмерное давление — корпоративная культура продуктивности и суперэффективности заставляет миллениалов и зумеров тревожиться и нервничать, когда они официально берут отпуск. По статистике, 78% американских работников не берут все свои отпускные дни, а самый высокий показатель "жизни без отпусков" — именно у поколения Z и миллениалов. При этом в случае с корпоративной культурой США "все отпускные дни" — это не так много: средний американец за год получает 11 дней оплачиваемого отпуска.

Как отмечалось в посвященном исследованию Harris Poll материале британской газеты Metro, британские работодатели в целом более щедры, чем американские, на оплачиваемый отпуск — по закону там каждому полагается 28 дней отпускных дней в году. Тем не менее и в таких, как Великобритания (и Россия), странах, где формально отпускных дней достаточно много, хватает людей, которые предпочитают официально не брать отпуск, "чтобы не выглядеть лентяями", пишет автор Metro.

По мнению Раисы Донской, завкафедрой "Владельческое управление" Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ), в рамках корпоративной культуры многих крупных компаний считается "ненормальным, что сотрудник должен отдыхать, что у него есть семья и с ней нужно проводить время". Именно поэтому, объясняет эксперт, чтобы набрать свои "внутренние баллы" внутри компании, работники таких компаний стараются не уходить в отпуск, что, конечно, "категорически неправильно".

"Мы прекрасно понимаем, что отдохнувший работник — это работник гораздо более эффективный, продуктивный, креативный, он мыслит интереснее. И руководитель должен быть заинтересован в балансе между отдыхом и работой в той же степени, что и сам работник, потому что выжечь и себя, и команду очень легко, — говорит Донская. — Да, это может дать краткосрочные результаты, но на длинной дистанции становится проблемой".



Эксперт по предотвращению стресса и выгорания Лиэн Спенсер также говорит, что работа без отпуска приводит не только к снижению эффективности, но и к профессиональному выгоранию, а "тихий отпуск" — это как раз некоторый компромиссный способ решить эту проблему: люди, которые такое практикуют, выполняют какой-то минимально достаточный объем своей работы, но делают это с пляжа, где одновременно пытаются отдыхать. По мнению Спенсер, это может быть также проявлением "растущей пропасти" между представителями разных поколений — миллениалами и зумерами с их стремлением к балансу работы и личной жизни и их более старшими коллегами, которые косо смотрят на любые попытки не работать.

Для многих сотрудников, столкнувшихся с такой проблемой, единственным вариантом избежать выгорания становится устраивать себе вот такой самовольный отпуск, встраивая его в рабочий график. Либби Родни, директор по развитию в The Harris Poll, считает, что основным фактором такого поведения является отсутствие поддерживающей отдых корпоративной системы в компаниях. И во многом это действительно так: 76% опрошенных признались, что хотели бы, чтобы в их компании был сделан бóльший акцент на ценности регулярных перерывов и использования оплачиваемого отпуска. По этой причине многие сотрудники просто устраивают себе нерабочие дни в рабочее время — например, выполнив заранее свои задачи.

Похожим образом поступает Илья, продуктовый дизайнер из бельгийского стартапа:

"Иногда бывает такое, что в понедельник и вторник у меня есть дела, помимо работы, и, если задач не очень много, один день я могу не работать вообще. Но потом я при необходимости доделываю задачи на выходных, — говорит он. — Не знаю, можно ли это назвать отлыниванием от работы, если в конечном итоге я все успеваю и есть результат".



Официальных отгулов молодой человек за время работы в компании не брал ни разу, хотя, как признается он сам, это его личный выбор:

"У нас в целом все по-человечески. Отдых поощряется".



Виталия Аветова, психолог, преподаватель РАНХиГС, эксперт по soft skills, говорит, что, помимо страха осуждения со стороны руководства, есть еще несколько причин подобного поведения:

"Во-первых, это стресс от того, что, когда ты вернешься из отпуска, будет вал задач и сильный эмоциональный перепад от отдыха и спокойствия к интенсивным трудовым будням. Поэтому лучше слишком далеко не отходить от производства и сохранять контроль над ситуацией".



Есть и еще одна причина, говорит Аветова, — проблема с личными границами.

"Чаще всего это возникает, когда на работе сотрудник отдает больше, чем получает, — считает эксперт. — Со временем у него копится недовольство, которое по-хорошему нужно обсудить с руководителем, найдя компромисс. Но из нежелания двигаться в стресс и неизвестное, выдерживать противостояние с руководством и нести за это ответственность сотрудник выбирает "молчаливый отпуск".



При этом, если многие зумеры или миллениалы отдыхают скрытно, но при этом не берут отпуск официально, то некоторые представители других поколений уходят и в официальный, и в "молчаливый отпуск". Так, по данным Бюро статистики труда США, только 72% американских работников вообще имели оплачиваемый отпуск в 2022 году, при этом среднее количество дней варьировалось от шести до 13 в зависимости от возраста работника, поэтому многие американцы пытаются выжать для себя хотя бы несколько дополнительных дней отдыха. Немаловажно, что по результатам опроса Harris Poll, более половины американцев принимают звонки, связанные с работой, а также отвечают на рабочие электронные письма даже во время официальных отпускных дней, поэтому не могут полноценно отдыхать в любом случае.

Никита, ИT-специалист из российской медицинской компании, говорит, что не берет отпуск на работе, потому что успевает отдыхать в течение рабочего дня:

"Я успеваю сделать все задачи на день за три-четыре часа благодаря тайм-менеджменту. В остальное время я могу спокойно отдыхать — только изредка приходится отвечать на сообщения или решать проблемы в системе, возникшие в моменте".



Молодой человек уточняет, что может спокойно уехать отдыхать на море на неделю, работая в том же графике:

"Это никак не сказывается на работе, — уверен он, — я выполняю все, что от меня требуется".



Александр, финансовый аналитик из немецкой ИT-компании, говорит, что за год он воспользовался лишь тремя днями отпуска из возможных 24: один день взял на Новый год и два — для встречи с семьей.

"Но я никогда не отдыхал, не предупредив об этом начальника. Иногда работал не в полную силу из-за легкой болезни; в целом можно было бы без справки врача взять на эти несколько дней больничный, но я был нужен для осуществления некоторых регулярных процессов и технической поддержки коллег, поэтому работал. Иногда еще использовал рабочее время для решения юридических вопросов, но в Германии большинство государственных органов и клиник не принимают граждан в нерабочее время, поэтому это нормальная практика для большинства сотрудников", — говорит молодой человек. — В целом в отпуске не отказывают, если он не приходится на период финализации квартальных бюджетов. Немцы любят планировать свои отпуска сильно заранее — у коллег распланировано на год вперед, но я предупреждал где-то за неделю без особых проблем. На больничные тоже косо не смотрят — а в Германии именно они и представляют собой основной механизм "тихого отпуска", по моим ощущениям".



Некоторые при этом поступают несколько иначе — не берут отпуск, а, работая удаленно, отправляются в путешествие или курортный отель, а там просто работают как обычно, но делают перерывы не на кофе, а на заплывы в океане. Разумеется, не сообщая об этом своему боссу. Многие зумеры уверены, что в таком поведении нет ничего дурного. Например, пользователь TikTok Индира сказала:

"Я думаю, что если к людям относятся как ко взрослым, то не имеет значения, откуда они работают".



Отпуск любит тишину

Но есть у подобного варианта отдыха и свои минусы. Аветова рассказывает, что постоянный контроль не дает расслабиться и активироваться психическим процессам, которые позволили бы полностью переключиться и восстановиться, поэтому отдых становится неполноценным. Кроме того, сотрудник, который так "отдыхает", теряет контакт с пульсом компании, а его руководитель, особенно с развитым эмоциональным интеллектом, почувствует неладное. Из-за этого ухудшается обстановка внутри коллектива и снижается потенциал карьерного роста.

Дарья Кирова, СЕО и соосновательница платформы карьерного коучинга Insight, уверена, что "молчаливый отпуск" — не корень зла, а только маркер глобальной проблемы, нереализованности сотрудников на рабочем месте и страха перед руководством:

"Чтобы ее решить, работодателям важно выстраивать для сотрудников прозрачный карьерный трек — это задача HR-подразделения. При этом и зумеры, и миллениалы страдают из-за нереализованного потенциала в работе, из-за того, что вынуждены обманывать и себя, и работодателя".



Аветова согласна, что "тихий отпуск" — это в большинстве случаев выбор миллениалов и зумеров. Поколение Y — это люди, которые стремятся к балансу "работа — дом" любой ценой, считает она, поэтому, не получая должного отдыха, они выбирают "тихий отпуск".

"А у зумеров слегка иная мотивация, — полагает эксперт. — Они стараются избегать конфликтов и ответственности за них. Поэтому такое поведение для них — идеальный вариант тихо делать свои дела, не вступая в прямую конфронтацию с руководством".



Важно, что такой формат отдыха доступен только при удаленной работе — незаметно не приходить в офис пять дней в неделю вряд ли получится. И если миллениалы и зумеры хотят продолжать работать удаленно, то их начальники категорически против: 62% генеральных директоров намерены вернуть сотрудников в офисы к 2026 году именно потому, что не могут полноценно контролировать сотрудников в дистанционном формате работы.

Александр из Германии рассказал, что работодатели в целом действительно не очень приветствуют удаленный формат работы — вместо одного обязательного дня в офисе ввели три, сделали обязательным уведомление о любой работе из-за границы, хотя раньше в его компании три дня подряд можно было работать из любой точки мира, кроме некоторых стран, а также запретили работать из тех стран, в которых у сотрудника нет официального разрешения на работу.

"Для меня это проблема: раньше периодически летал к друзьям с квартирой на берегу моря в другой стране ЕС и работал оттуда, сейчас такой возможности нет", — признается молодой человек.



Анастасия Бастрыкина, руководитель коммуникационного агентства PGR agency, согласна, что при удаленном формате работы меньше возможности контролировать и направлять сотрудников в течение рабочего дня:

"Но это становится проблемой, только если пытаться использовать старые, а если говорить точнее, устаревшие методы управления, основанные в первую очередь на принудительной мотивации, страхе получить штраф или даже потерять работу. В новых условиях хорошо работают методы управления, основанные на позитивной мотивации и объединении команды, заинтересованной в общем результате".



Либби Родни тоже уверена, что желание руководителей придерживаться консервативных методов управления — это стратегия, которая не приведет ни к чему хорошему: препятствовать отпускам, поощрять переработки и требовать присутствие в офисе, по мнению эксперта, это устаревшая модель.

"Возможно, будет еще одна война талантов, в которой выиграют компании, которые ставят приоритеты поколения Z и миллениалов на первое место и ценят баланс между работой и личной жизнью", — резюмирует Родни.



Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа Gem Space, согласен, что система будет меняться под потребности новых поколений:

"Поколения миллениалов и зумеров первыми столкнулись с массовым переходом на удаленную работу и застали этап формирования этой культуры в обществе. Они же встретились лицом к лицу с несовершенствами существующей системы, поэтому на своем опыте с помощью проб и ошибок настраивают и оптимизируют ее под свои потребности. То, что сейчас выглядит нарушением трудового распорядка или безответственностью, со временем может стать нормой".



Эксперт уверен, что тотальный контроль, к которому привыкли работодатели эпохи повсеместной офисной работы — не гарантия успеха или высокого результата, ведь, даже сидя в офисах, сотрудники нередко находили способ отдохнуть, имитируя занятость.

А что в России?

Российское трудовое законодательство изначально гораздо лояльнее в вопросе отпусков. Так, в США частные компании не обязаны, хотя и могут, предоставлять своим сотрудникам оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. В среднем все же после года работы в одной компании у сотрудника появляется возможность взять около 10 отпускных дней в год — но все зависит от самой компании. В России же компании обязаны предоставлять 28 календарных дней оплачиваемого отпуска, причем в них нельзя включать нерабочие праздничные дни.

Во многом по этой причине российские сотрудники сравнительно реже прибегают к "молчаливому отпуску" — у многих просто нет в нем такой насущной необходимости. Раиса Донская уточняет, что в нашей стране есть еще один важный фактор, способствующий этому:

"Культура отпуска — это часть российской корпоративной культуры. Кроме того, у нас есть новогодние каникулы — а это 10 дней отдыха, потом майские праздники, которые у нас тоже уже почти на генном уровне прописаны. То есть мы получаем практически 20 дней отпуска в год, помимо планового отпуска каждого сотрудника. И, безусловно, лично мне очень импонирует эта традиция".



При этом российское законодательство не регламентирует необходимость находиться дома при дистанционной работе. Согласно статье 312.4 ТК РФ, дистанционный работник вправе самостоятельно устанавливать режим своего рабочего времени, но только если иное не предусмотрено его трудовым договором и политикой компании. Хотя и тут все не так просто, говорит Георгий Мжаванадзе, партнер и соруководитель практики "Трудового и миграционного права" юридической фирмы "Меллинг, Войтишкин и партнеры":

"Чаще всего все-таки в трудовом договоре прописано, во сколько у дистанционного работника начинается и заканчивается рабочий день и когда он должен быть на связи. Соответственно, если он в рабочее время лежит на пляже и не работает, то за это можно объявить ему замечание или выговор. А за повторные нарушения работника можно уволить".



Эксперт уточняет, что "удаленщика" также можно уволить, если он без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по рабочим вопросам более двух рабочих дней подряд или самовольно изменил местность выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях:

"То есть если дистанционный работник, который по трудовому договору должен встречаться с клиентами в Москве, уехал в Таиланд, а на тайском пляже с московскими клиентами встречаться не очень получается, то его можно уволить".



А вот если сотрудник может выполнять все свои рабочие обязанности на пляже и этот никак не вредит его эффективности, то вопросов с точки зрения законодательства к нему нет.

Дарья Кирова считает, что "молчаливый отпуск" в России как тенденция все же есть, и это следствие карьерного потолка и фрустрации в работе многих линейных сотрудников и руководителей среднего звена:

"В 2024 году мы опросили 250 человек из крупных и средних компаний в возрасте 25-45 лет, и 80% опрошенных менеджеров и управленцев говорили, что сейчас они стараются делать минимум, чтобы их не уволили, меньше привлекать к себе внимания и параллельно искать другую работу, а 10% специалистов во время карьерных разборов признались, что пытаются сохранять эффективность и выполнять прежний уровень результативности на грани выгорания и срыва".



Ваге Закарян говорит, что сейчас компаниям очень важно не уходить в крайности и считать, что сотрудники позаботятся о себе сами и как-то между совещаниями и выполнением поставленных задач найдут время восстановить силы:

"Скорее всего, мы наблюдаем начало нового долгосрочного тренда. И через некоторое время увидим, что работодатели стали больше задумываться о том, как повысить производительность, прибыль или какой-то другой значимый параметр до нужного уровня, и при этом их не будет волновать, из какой географической точки их сотрудник добился успеха — за своим рабочим столом или во время поездки к морю. Российские работодатели и сотрудники в этом плане сталкиваются с такими же особенностями удаленной работы, как и во всем мире. А скорость преодоления непонимания и разногласий будет везде своя — все будет зависеть от того, насколько быстро обе стороны поймут, что все определяет только результат, и сосредоточатся именно на нем".



Раиса Донская считает, что тренд на "молчаливый отпуск" в России не очень распространен, потому что у россиян изначально другая культура работы и отдыха:

"У нас нет, за исключением каких-то отдельных крупных корпораций, бешеной конкуренции, где ни в коем случае нельзя отдыхать, зато есть праздники и гарантированный отпуск, в рамках которых люди успевают восстановиться. Поэтому большой необходимости в "тихом отдыхе" у нас просто нет".



А вот Анастасия Бастрыкина, руководитель коммуникационного агентства PGR agency, уверена в противоположном: