В Калининграде готовят план модернизации аэропорта

Там намерены расширить терминал из-за увеличивающегося потока туристов. Об этом заявил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По его словам, туризм в регионе активно развивается, и никого не смущает, что это эксклав.

«Есть конкретные планы с Минтрансом, детальный план готовим по модернизации, в том числе по рулёжным дорожкам. Мы не допустим, чтобы ограничения аэропорта влияли на туристический поток», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости на ПМЭФ.



Он добавил, что доходы от налогов, связанных с туристической отраслью, будут тратиться на её развитие.