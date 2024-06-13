Семь глэмпингов открылось в Ульяновской области к началу сезона

В регионе реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

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К лету в Ульяновской области открылись семь глэмпингов. Во вторник, 11 июня, глава региона Алексей Русских посетил глэмпинг «Янтарный ручей» в селе Богдашкино Чердаклинского района. Реализация таких проектов возможна при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В «Янтарном ручье» установили пять сафари-тентов с летней террасой. На территории работает рыболовный клуб с прокатом инвентаря. По итогам 2023-го комплекс принял более 1,5 тысячи посетителей, пишут «Главные новости Ульяновска».

Всего за прошлый год по нацпроекту господдержку получили 12 кемпингов и автокемпингов - в Ульяновске, Димитровграде, селах Тушна, Ивановка, Красный Яр и Богдашкино, Чувашский Сускан района, а также в Чердаклинском и Красноярском лесничествах. Семь из них уже готовы принимать гостей.