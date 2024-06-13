Российским отелям присвоили первые сертификаты Muslim Friendly

Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly гостиницам России, сообщает РИА Новости.

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Речь идет об отелях «Роза Хутор» в Сочи и гостинице «Измайловская» в Москве. Как заявил руководитель организации Максим Протасов, еще 30 заявок стоят в очереди от гостиниц, ресторанов и иных заведений. Стоит задача войти в тройку стран-лидеров в рейтинге эффективности внедрения системы Muslim Friendly.

Ранее Протасов заявил, что в текущем году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам около 100 сертификатов. При разработке стандарта специалисты ориентировались на лучшие мировые практики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».