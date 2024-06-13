В Приморье для экологического туризма обустроили пляж в заповеднике

Пляж острова Попова в Приморском крае, находящийся на территории старейшего в России морского заповедника, обустроен для экологического туризма. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

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"Один из самых живописных и чистейших пляжей Владивостока примет туристов с 15 июня. Территория Дальневосточного морского заповедника на острове Попова подготовлена для экологического туризма: в бухте Пограничной появилось все необходимое для комфортного и познавательного отдыха без вреда для природы", - говорится в распространенном сообщении.



Южный участок острова Попова, включающий живописную западную часть бухты Пограничная, более 45 лет входит в состав Дальневосточного морского заповедника. Посещение чистого пляжа строго контролируется для снижения антропогенной нагрузки и сохранения местной природы. Там нет машин и мусора, а пройти к пляжу можно только пешком, купив билет. К официальному началу во Владивостоке купального сезона силами дирекции заповедника на побережье бухты оборудованы раздевалки, душевые кабины, пикниковые зоны, туалет и мусорные баки.

На пляже установлен щит с подробным описанием старейшего морского заповедника России. Приобрести билет для посещения можно будет на месте. Гости смогут отправиться в пешую прогулку по тропам, которые ведут вглубь острова, где открываются панорамные виды мысов.

Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. Это первый морской заповедник страны. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".