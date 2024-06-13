На выставке «Россия» представили туроператора для путешествий по Кавказу

Стенд туроператора "Северо-Кавказский горный клуб" представили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Компания, в частности, уже обеспечила бронирование всех номеров в самом высокогорном отеле "Эльбрус" до конца 2024 года, сообщил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

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"Мы создали собственного туристического оператора на Кавказе "Северо-Кавказский горный клуб", и сегодня, кстати, на выставке "Путешествуй" [Российский туристический форум "Путешествуй"] - это первое испытание для данного туроператора. Он активно продает продукты, к примеру, на самый высокогорный отель "Эльбрус" <...> уже сегодня раскуплены все места до конца года, то есть это о многом говорит", - сказал он.



Для Северного Кавказа туризм - основная экономическая отрасль. По словам Юмшанова, туристический поток и активное участие инвесторов в построении инфраструктуры показывает направление туризма перспективным для вложений.

Туроператор "Северо-Кавказский горный клуб" активно развивает туристическое направление на Северном Кавказе и предоставляет комплексные турпродукты и услуги, знакомит туристов с интересными точками посещения, в том числе и местами размещения. Отель "Эльбрус" находится в селе Тегенекли в КБР на высоте 1 820 м над уровнем моря, на его территории расположен нарзанный источник. Из отеля есть выход к горнолыжному склону, оснащенному бугельной трассой и освещением для ночного катания. Одновременно "Эльбрус" может принять 300 гостей.

Кавказ.РФ - единый институт развития СКФО. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет особыми экономическими зонами (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создает условия для развития бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.