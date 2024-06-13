На Всероссийском форуме «Путешествуй!» открылся мультимедийный стенд Подмосковья

В рамках IV Российского туристического форума Путешествуй!, который проводится с 12 по 16 июня на ВДНХ, был представлен мультимедийный стенд Подмосковья. В числе первых посетителей оказался заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который стал гостем в День России.

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«У нас есть, чем гордиться: с каждым годом количество туристов в Подмосковье увеличивается, и сейчас уже превышает 20 миллионов человек. Каждый посетитель для нас имеет большое значение», - отметил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.



Также он упомянул, что регион активно развивает свою инфраструктуру, включая глэмпинги, что способствует привлечению еще большего числа посетителей. Подмосковье активно принимает участие в осуществлении национального проекта «Туризм и гостеприимство» и заслуженно является одним из лидеров в национальном туристическом рейтинге.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что в текущем году в регионе продолжается программа «Лето в Подмосковье», в рамках которой проводятся различные музыкальные, литературные и театральные фестивали.

«Мы демонстрируем все возможности для туризма в Московской области: места для посещения, направления для путешествий. Вся эта информация также доступна на основном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru», – отметил Кузнецов.



На стенде Подмосковья в формате 3D представлены известные туристические маршруты и места отдыха.

Посетители форума могут участвовать в экскурсионных программах и тематических активностях, таких как мастер-классы и викторины. Актуальная информация о мероприятиях доступна на официальном портале выставки. Стенд можно посмотреть на 75-м павильоне ВДНХ.

Ранее стало известно, что Подмосковье планирует подписать значительное количество контрактов на ПМЭФ. Такое решение позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест.