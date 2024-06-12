Правительство поддержит автомобильный туризм

Четверть всех кредитов с господдержкой, которые выдаются малому бизнесу, идут в туристический сектор. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит на полях Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

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"Мы активно работаем, и у нас есть программа по поддержке модульных и крупных гостиниц. Так, порядка 240 гостиниц на 57 тыс. номеров сейчас находится в стройке. Также есть другие проекты в части субсидирования, где доля туризма крайне высока", - пояснил министр.



Сейчас запущены 22 крупных проекта по всей стране, среди которых новые горнолыжные трассы, аквапарки и парки развлечений.

"У нас есть такая большая задумка - создать несколько крупных парков развлечений, чтобы люди из любой точки страны могли за 3-4 часа на машине доехать до них. Это должен быть новый комплексный продукт, и мы к нему движемся", - отметил Решетников.



Помимо этого, добавил министр, крайне важно развитие транспортной инфраструктуры. Необходимо развивать аэропортовую инфраструктуру, железнодорожное пассажирское сообщение и автомобильный туризм.

Последний стал активно развиваться в России после того, как отдых за границей стал невыносимой роскошью. Ведь гораздо быстрее и удобнее добраться до любого притягательного места именно на автомобиле. Дороги стали лучше, комфортнее. Платные магистрали позволяют сократить время в пути. Именно по этой причине автопроизводители начали уделять внимание таким тонкостям, как оснащение автомобилей различными аксессуарами, позволяющими взять больше груза, а также более комфортно провести время на стоянках.

На форуме автопроизводители показали, как можно дооснастить машины туристов, чтобы сделать дальние поездки более комфортными и запоминающимися. АвтоВАЗ представил свои модели, оснащенные автобоксами, держателями для велосипедов и даже автомобильной палаткой, установленной на крыше. ГАЗ показал целый автодом.

АвтоВАЗ показал на своем стенде в рамках форума модели Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend со специальными туристическими аксессуарами. Это планки, на которые устанавливаются автобоксы, велосипеды и даже автомобильные палатки. Конечно, ничего из этого сам автогигант не производит. Выпускают такую продукцию его партнеры. Тем не менее все это сертифицировано для машин завода. А поэтому вопросов по внесению изменений в конструкцию ни у кого не будет.

Палатка, установленная на Niva Travel, двухместная. То есть в ней можно переночевать в чистом поле вдвоем. Причем она не требует какой-то сложной установки. Раскрыл бокс, поставил лесенку, залез - и спи. И комары до тебя не доберутся, и менее душно, в отличие от салона автомобиля. Впрочем, немного пугает цена этого гаджета - 107 тыс. рублей.

"В последние годы автомобильный туризм стал активно развиваться, в том числе благодаря платным дорогам, которые сокращают время в пути"



Зато держатели для велосипедов сравнительно бюджетные - около 10 тысяч рублей за штуку.

Niva Travel представлена на выставке в комплектации Luxe Offroad. Она оснащена, помимо монитора, кондиционера и камеры заднего вида, еще грязевыми шинами, а также шноркелем. Последний дает выигрыш при прохождении брода на 10 см. Глубже - уже может залить водой генератор.

Компания ГАЗ представил концепт автодома, собранный на самой большой колесной базе "Газели NN", - 3900 мм. Как рассказал представитель компании, здесь собрано все, что производитель может разместить в автодоме: холодильник, плита, санузел, два спальных места в задней части автомобиля, два вида палатки на крыше. Баки с водой, маркиза, под которой приятно будет посидеть с чашечкой какого-нибудь напитка в жаркую солнечную погоду.

Но это только демовариант. Поэтому его стоимость неизвестна. А автодома попроще скоро пойдут в серию и будут стоить около 8 миллионов рублей. Они без палатки на крыше. Спальные места в них будут организованы в плацкартном виде в два яруса. Но холодильник и санузел будут. Чтобы поехать отдохнуть на природу, он будет вполне доступен. И, кстати, что не менее важно, управлять таким автодомом можно с правами категории "В". То есть водителям легковых автомобилей.

Как заявил на форуме Максим Решетников, в этом году, как ожидается, будет совершено около 90 млн поездок по стране. К 2030 году доля туризма в ВВП должна вырасти до 5%, а экспорт туруслуг вырастет в три раза.

О том, насколько сильно поменялся рынок въездного туризма, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По мнению эксперта, сегодня наш турист - это в основном путешественник из стран Азии и Ближнего Востока.

"Туроператорам приходится кастомизировать свой продукт под каждый рынок. Своя специфика у туристов из Ирана, Китая, Индии, а также путешественников, приехавших из стран Ближнего Востока", - пояснила она.



Глава минэкономразвития также отметил, что Россия пользуется все большей популярностью у путешественников с Востока. В свою очередь правительство делает все для того, чтобы поток гостей из Азии и Ближнего Востока увеличивался. Так, могут быть отменены визы с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Мьянмой и Кувейтом.