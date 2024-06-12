Библио-Глобус стал лучшим туроператором 2023 года по Краснодарскому краю

Пресс-служба Библио-Глобуса сегодня распространила сообщение о том, что туроператор признан лучшим в Краснодарском крае по итогам 2023 года. Награду в День России, 12 июня, в рамках Международной выставки «Россия» на Российском туристическом форуме «Путешествуй!» вручила Елена Логунова, заместитель министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края.

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В туроператоре напомнили, что организация туров в Краснодарский край – в приоритете с 2015 года. Сейчас клиентам Библио-Глобуса доступны вылеты в Сочи из 12 городов России по собственной программе на рейсах авиакомпании «Аэрофлот». В 2023 году благодаря Библио-Глобусу в Краснодарском крае отдохнули 800 367 туристов, из них 80% приобретали пакетные туры.

В 2024-м компания планирует увеличить приток туристов в Краснодарском крае на 20%.

На выставке «Россия» Ирина Костенко, заместитель генерального директора Библио-Глобуса, и Елена Логунова подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма на территории Краснодарского края.

В пресс-релизе отмечено:

«Клиенты Библио-Глобуса пользуются всеми преимуществами комплексного обслуживания: проживанием в лучших отелях, индивидуальным и групповым трансфером, медицинской страховкой, круглосуточной экстренной поддержкой туристов на отдыхе».



Библио-Глобус не относится к числу компаний, которые постоянно афишируют полученные звания и награды от туристических регионов. Так что заявление о статусе лучшего туроператора 2023 года по Краснодарскому краю может свидетельствовать о намерениях существенно усилить позиции на внутренних направлениях. Для внешних наблюдателей пока остается неясным, на чем будет основан новый рывок туроператора. В свое время он стал одним из лидеров рынка во многом за счет управления несколькими крупными объектами гостеприимства в Сочи, среди которых самым масштабным был «Сочи Парк Отель». Однако с 2023 года гостиница на 2,9 тыс. номеров в Имеретинке, как и ряд других объектов, ушли под контроль структуры ГК Mantera, принадлежащей экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву.