На форуме «Путешествуй!» предложили несколько вариантов по развитию въездного туризма

Гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, выступая на форуме «Путешествуй!», высказал несколько предложений по развитию въездного туризма.

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По его словам, с начала года Россию посетило около 400 тыс. человек, что примерно в 2 раза выше показателя 2023-го. Одной из главных причин роста он назвал введение электронной визы для иностранцев. Причем ее механизм следовало бы улучшить, например, сделать ее двукратной – чтобы можно было продавать комбинированные туры: например, Россия плюс ближнее зарубежье – Казахстан, Беларусь.

Также, считает Мусихин, было бы нелишним продвигать не только крупные центры, такие как Москва и Санкт-Петербург, но и всю территорию страны. Интерес иностранцев уже не ограничивается, как раньше, мегаполисами – Москвой и Санкт-Петербургом.

«Есть совершенно фантастические запросы, частично уже реализованные. Швейцарцы ездят в Дагестан, японцы – в Сочи, Аргентина вообще путешествует по маршруту Транссиба. Насколько это станет трендом, пока сложно судить, но подобные запросы существуют», – сказал руководитель туроператора.



Основной поток иностранных туристов в этом году обеспечили гости из КНР – около 40%. Если раньше они ездили преимущественно большими группами, то теперь – новые тенденции: фиксируется больше семейных, а также индивидуальных путешествий. В отношении туристов из КНР особое внимание Александр Мусихин обратил на развитие событийного туризма:

«После зимней Олимпиады в Пекине у наших фигуристок огромная армия поклонников в Китае, они готовы приезжать на их показательные выступления и соревнования».



Кроме того, руководитель туроператорской компании предложил задуматься о субсидировании въездного туризма и урегулировать вопрос с информационной системой «Электронная путевка» (ЭП), работа с которой с 1 сентября станет обязательной для операторов внутреннего и въездного туризма. Предложение бизнеса – как минимум перенести сроки ее введения.

«В отличие от выездного туризма турбизнес вряд ли сможет предоставить те данные, которые необходимы. Не всегда известна сумма продажи путевки за рубежом, даже валюта путевки неизвестна», – отметил эксперт.



Ранее мы писали, что Российский союз туриндустрии отправил в Минэкономразвития письмо с просьбой не распространять на туроператоров внутреннего и въездного туризма ответственность за нарушения при работе с ЭП.