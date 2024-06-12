Туристический потенциал Волгоградской области показали на форуме «Путешествуй!»

IV Российский туристический форум открылся на площадке ВДНХ в Москве. Регион представил гостям свою экспозицию и активности.

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Свой туристический потенциал субъекты РФ представили в рамках экспозиции под открытым небом, которая разместилась на главной аллее ВДНХ. По данным регионального комитета экономической политики и развития, Волгоградская область подготовила собственный павильон, в котором гости могли ознакомиться с ее достопримечательностями, уникальными локациями и инфраструктурой для туристов.

Посетителям представили результаты межрегионального проекта «Уроки с путешествием», старт которому дали губернатор Андрей Бочаров и глава Нижегородской области Глеб Никитин в ноябре 2023 года. Сотни школьников из двух регионов смогли прокатиться на поезде, посетили знаковые исторические места.

Еще одной презентацией стал рассказ об инициативе «Поколение путешественников». Проект позволит школьникам из отдаленных районов приехать в город-герой, чтобы посетить его музеи и достопримечательности. В свою очередь юные волгоградцы совершат поездки в малые города и села, чтобы больше узнать об истории родного края.

Форум «Путешествуй» будет работать с 12 по 16 июня. Все это время представители Волгоградской области предложат посетителям павильона мастер-классы, лекции, розыгрыши и викторины. Так, гости получат возможность отправиться на небольшую экскурсию по городским улицам, собрать карту области, узнать о растениях и животных региона.

Кроме того, делегация региона примет участие в деловой программе форума, встретится с лидерами сферы индустрии и гостеприимства. Будут рассмотрены вопросы инвестиционной деятельности в отрасли, внедрения цифровых технологий и многие другие.

Отметим, что форум представляет туристический потенциал РФ и зарубежных стран, показывает возможности всех видов туризма. Площадку организовал фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства РФ, АНО «Национальные приоритеты» и Центра стратегических разработок.